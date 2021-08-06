Госпитализация в Петербурге растёт к 300 пациентам в сутки

Как уточняется в опубликованном вечером 6 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за минувшие сутки в городе на Неве в коронавирусные стационары поступили 290 пациентов. Накануне, 5 августа, сообщалось о 285 пациентах, днём ранее, 4 августа, о 245. А 3 августа — всего о 186.



Из развёрнутых в Петербурге 8 366 коек заняты 5 779. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями находятся 46 875 человек.



Открыто 155 пунктов вакцинации. За сутки в них привито 25 598 человек. Хотя бы первый компонент в городе получили 1,37 млн человек. Полный цикл прошли 1,08 млн жителей. Запасов вакцины хватит ещё на 273 тысячи человек.

