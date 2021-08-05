В Петербурге три дня подряд растёт госпитализация пациентов с коронавирусом

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурга» за 5 августа говорится, что в стационары города за сутки поступили 285 человек. 4 августа было 245 человек. А 3 августа — всего 186.
Неделей ранее госпитализация в Петербурге снизилась до 400 человек в день в среднем. А на пике третьей волны, в конце июня, она переходила отметку в 1 000. У городских стационаров выстраивались очереди из скорых.
Также из отчета можно узнать, что из 8 366 развернутых коек заняты 5 903. В реанимации находятся 574 человека, на ИВЛ — 279. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в городе на Неве — 47 827 пациентов.
За минувшие сутки в Петербурге привиты 22 768 человек. Всего закончили цикл вакцинации 1,05 млн жителей. А получили хотя бы одну дозу — 1,34 млн человек.
Как писала «Фонтанка», 3 августа в Петербурге впервые за два месяца опубликовали альтернативную статистику по коронавирусу. Традиция прервалась перед началом ПМЭФ.