В Петербурге три дня подряд растёт госпитализация пациентов с коронавирусом

В «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурга» за 5 августа говорится, что в стационары города за сутки поступили 285 человек. 4 августа было 245 человек. А 3 августа — всего 186.



Неделей ранее госпитализация в Петербурге снизилась до 400 человек в день в среднем. А на пике третьей волны, в конце июня, она переходила отметку в 1 000. У городских стационаров выстраивались очереди из скорых.



Также из отчета можно узнать, что из 8 366 развернутых коек заняты 5 903. В реанимации находятся 574 человека, на ИВЛ — 279. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в городе на Неве — 47 827 пациентов.

