По его словам, пассажиров пока немного, однако это может быть связано с плохой погодой. Около 10–15 минут можно покататься на теплоходе за относительно небольшие деньги. Билеты продаются на станции за наличные. Кроме того, на борту есть бар, где можно купить кофе и чай.
Также во время поездки работает аудиогид, который знакомит пассажиров с достопримечательностями и знаковыми событиями истории города.
«В первую очередь это более туристическая история, но, вообще, в некоторых случаях может быть удобно и для петербуржцев», — резюмировал корреспондент.
В комитете по транспорту Петербурга в июле анонсировали запуск кольцевого «Невского маршрута», по которому ежедневно с 11 до 19 часов будут ходить теплоходы. Он соединит шесть причалов: Кунсткамеру, Адмиралтейство, Мытнинскую набережную, Летний сад, Арсенальную и Петровскую набережные.
Сергей Михайличнко/«Фонтанка.ру»
Ранее «Фонтанка» писала, что правительство Петербурга готовит реформу перевозок по рекам и каналам. Как заявляли весной в Смольном, чиновники намерены разработать несколько туристических водных маршрутов по схеме hop-on hop-off и разыгрывать их между операторами вместе с доступом к городским причалам. Инициатива предполагает, что билет на теплоход будет для операторов единым и у туристов появится возможность сесть на корабль в любое удобное время. Предполагается, что на базе общегородских причалов новая схема заработает не раньше 2022 года. При этом участники рынка опасаются, что новый формат речных перевозок грозит разрушить сложившуюся исторически систему отношений с судовладельцами.