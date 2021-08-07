По его словам, пассажиров пока немного, однако это может быть связано с плохой погодой. Около 10–15 минут можно покататься на теплоходе за относительно небольшие деньги. Билеты продаются на станции за наличные. Кроме того, на борту есть бар, где можно купить кофе и чай.



Также во время поездки работает аудиогид, который знакомит пассажиров с достопримечательностями и знаковыми событиями истории города.

«В первую очередь это более туристическая история, но, вообще, в некоторых случаях может быть удобно и для петербуржцев», — резюмировал корреспондент.