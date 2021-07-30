Кольцевой маршрут на теплоходах по Неве в центре Петербурга запустят в августе

Маршрут по Неве, который разработали в комитете по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга, соединит шесть причалов. Теплоходы будут ходить по пути, который связывает Кунсткамеру, Адмиралтейство, Мытнинскую набережную, Летний сад, Арсенальные и Петровские набережные. Идею маршрута предложили в комитете по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга.
Пилотный городской несубсидируемый маршрут запустят с 7 августа. Воспользоваться водным транспортом можно будет ежедневно с 11 до 19 часов. Интервал движения — 30 минут, а стоянки у причалов занимают 3 минуты.
Стоимость одной остановки составит 100 рублей. Полный маршрут обойдется в 700 рублей, а для детей и льготников — в 600 рублей. Купить билеты можно на причалах, в павильонах петербургского туристско-информационного бюро, а также на городском туристическом портале и сайтах судоходных компаний и агрегаторов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что правительство Петербурга готовит реформу перевозок по рекам и каналам. Как заявляли весной в Смольном, чиновники намерены разработать несколько туристических водных маршрутов по схеме hop-on hop-off и разыгрывать их между операторами вместе с доступом к городским причалам. Инициатива предполагает, что билет на теплоход будет для операторов единым и у туристов появится возможность сесть на корабль в любое удобное время. Предполагается, что на базе общегородских причалов новая схема заработает не раньше 2022 года. При этом участники рынка опасаются, что новый формат речных перевозок грозит разрушить сложившуюся исторически систему отношений с судовладельцами.