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Кольцевой маршрут на теплоходах по Неве в центре Петербурга запустят в августе

В центре Петербурга запустят кольцевой «Невский маршрут», по которому будут курсировать теплоходы. Об этом 30 июля рассказали в комитете по транспорту Петербурга.

Маршрут по Неве, который разработали в комитете по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга, соединит шесть причалов. Теплоходы будут ходить по пути, который связывает Кунсткамеру, Адмиралтейство, Мытнинскую набережную, Летний сад, Арсенальные и Петровские набережные. Идею маршрута предложили в комитете по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга.

Пилотный городской несубсидируемый маршрут запустят с 7 августа. Воспользоваться водным транспортом можно будет ежедневно с 11 до 19 часов. Интервал движения — 30 минут, а стоянки у причалов занимают 3 минуты.

Стоимость одной остановки составит 100 рублей. Полный маршрут обойдется в 700 рублей, а для детей и льготников — в 600 рублей. Купить билеты можно на причалах, в павильонах петербургского туристско-информационного бюро, а также на городском туристическом портале и сайтах судоходных компаний и агрегаторов.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что правительство Петербурга готовит реформу перевозок по рекам и каналам. Как заявляли весной в Смольном, чиновники намерены разработать несколько туристических водных маршрутов по схеме hop-on hop-off и разыгрывать их между операторами вместе с доступом к городским причалам. Инициатива предполагает, что билет на теплоход будет для операторов единым и у туристов появится возможность сесть на корабль в любое удобное время. Предполагается, что на базе общегородских причалов новая схема заработает не раньше 2022 года. При этом участники рынка опасаются, что новый формат речных перевозок грозит разрушить сложившуюся исторически систему отношений с судовладельцами.

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Комментарии (3)

Альтруист-2
Шо, опять?

Ну при такой частоте нафиг он горожанам сдался. И за такие деньги. Туристу выгоднее полтора часа на экскурсионном покататься за те же 700 рэ. Кто изучал спрос?

Если это транспорт - так должен быть транспорт, без ограничений, и цена помягче. По тройке, как автобус, и чаще, чем раз в полчаса. Но - скольким людям нужно переправляться от Кунсткамеры к Медному Всаднику?? 10 человекам в день?

Странный проект.
Olegro
Здорово придумано!!!
266183295
При нынешней "ковидной" норме - заполняемость не больше 50% лодки, это будет выглядеть так: на причале толпа с детьми, купившие билетик за 100 р. Подходит лодка, вместимостью 40 чел, на которой уже сидят 20 с предыдущей остановки. 5 выходят, из толпы 5 садятся. Остальные ждут "интервал 30 минут". И не говорите мне, что они за 100 рублей с человека разработают эффективную систему бронирования. Нет уж, трамвай так трамвай. Хотя, может, тогда и разрешат проезд, как в общественном транспорте - стоя?
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