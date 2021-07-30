Кольцевой маршрут на теплоходах по Неве в центре Петербурга запустят в августе

Маршрут по Неве, который разработали в комитете по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга, соединит шесть причалов. Теплоходы будут ходить по пути, который связывает Кунсткамеру, Адмиралтейство, Мытнинскую набережную, Летний сад, Арсенальные и Петровские набережные. Идею маршрута предложили в комитете по туризму и Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга.



Пилотный городской несубсидируемый маршрут запустят с 7 августа. Воспользоваться водным транспортом можно будет ежедневно с 11 до 19 часов. Интервал движения — 30 минут, а стоянки у причалов занимают 3 минуты.