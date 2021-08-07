Временным исполняющим обязанности гендиректора петербургского ОАО «Метрострой» назначен главный инженер и замдиректора предприятия Алексей Старков. Как сообщается в группе «ВКонтакте» предприятия, решение принято на заочном собрании Совета директоров.
«Большинством голосов принято решение образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Метрострой». С 06 августа 2021 года на срок до принятия общим собранием акционеров ОАО «Метрострой» решения об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Метрострой» назначен Алексей Юрьевич Старков», — говорится в сообщении.
Как писала накануне «Фонтанка», Иван Каргин, который был назначен директором в апреле 2021 года, не считает свои полномочия завершенными. По данным нашего издания, он направил письмо в крупнейшие банки с уведомлением о том, что Старков не может действовать от имени компании.