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В петербургском «Метрострое» назначен врио гендиректора. Но это не конец конфликта

Врио гендиректора петербургского «Метростроя» назначен Алексей Старков

Временным исполняющим обязанности гендиректора петербургского ОАО «Метрострой» назначен главный инженер и замдиректора предприятия Алексей Старков. Как сообщается в группе «ВКонтакте» предприятия, решение принято на заочном собрании Совета директоров.

«Большинством голосов принято решение образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Метрострой». С 06 августа 2021 года на срок до принятия общим собранием акционеров ОАО «Метрострой» решения об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Метрострой» назначен Алексей Юрьевич Старков», — говорится в сообщении.

Как писала накануне «Фонтанка», Иван Каргин, который был назначен директором в апреле 2021 года, не считает свои полномочия завершенными. По данным нашего издания, он направил письмо в крупнейшие банки с уведомлением о том, что Старков не может действовать от имени компании.

«Фонтанка» подробно описывала управленческий конфликт в «Метрострое». Совет директоров заявил об отстранении гендиректора Ивана Каргина и о его замене на Алексея Старкова, решение поддержано Смольным. В ответ Каргин отозвал доверенности Старкова и подписал приказ о его увольнении.

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