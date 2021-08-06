Восемь российских авиакомпаний получили допуски для полётов в Египет. Рейсов из Петербурга пока не предусмотрено

Восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски на регулярные рейсы на курорты Египта. Об этом сообщается 6 августа на сайте ведомства, где опубликован соответствующий приказ.
Как следует из текста документа, допуски на полёты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.
«Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полёты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах», — отметили в Росавиации, уточнив, что их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.
Отметим, что полёты на египетские курорты заявлены более чем из 40 российских городов. Однако Петербурга в этом списке нет.
Ранее «Фонтанка» писала, что регулярное авиасообщение с Египтом возобновится с понедельника, 9 августа. Изначально допуски на рейсы в эту страну у Росавиации запросили девять российских авиакомпаний.