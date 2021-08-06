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Восемь российских авиакомпаний получили допуски для полётов в Египет. Рейсов из Петербурга пока не предусмотрено

Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на регулярные рейсы на египетские курорты

Восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски на регулярные рейсы на курорты Египта. Об этом сообщается 6 августа на сайте ведомства, где опубликован соответствующий приказ.

Как следует из текста документа, допуски на полёты из российских городов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх получили «Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7, Smartavia, «Уральские авиалинии», Nordwind и Azur Air.

«Решение межведомственной комиссии в части предоставления допусков на полёты в курортные города Египта основано на имеющихся коммерческих правах», — отметили в Росавиации, уточнив, что их можно будет использовать, когда оперштаб увеличит количество рейсов на этих маршрутах.

Отметим, что полёты на египетские курорты заявлены более чем из 40 российских городов. Однако Петербурга в этом списке нет.

Ранее «Фонтанка» писала, что регулярное авиасообщение с Египтом возобновится с понедельника, 9 августа. Изначально допуски на рейсы в эту страну у Росавиации запросили девять российских авиакомпаний.

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