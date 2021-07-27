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Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на рейсы в Египет

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства 27 июля.

Выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх хотят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт».

Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа. Количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх составит пять в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли.

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