Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на рейсы в Египет

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства 27 июля.

Выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх хотят авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт».



Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа. Количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх составит пять в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов будет принято по итогам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки с коронавирусом.

