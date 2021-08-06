В Петербурге арестован родной брат влиятельного полковника СКР. Ему вменили 100 млн хищений на трассе М11

По информации «Фонтанки», 3 августа Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бизнесмена Олега Никулина. Уголовное дело по классическому мошенничеству в особо крупном размере возбуждено в Следственном комитете города и касается работ при строительстве скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (если точнее, то работы велись на границе Московской и Тверской областей, участок в 101 км). Датируются же вмененные эпизоды в период 2018–2019 годов, а общий ущерб насчитан более чем в 100 миллионов рублей.

Эпизодов в деле несколько, и все они однотипны. Олег Никулин, единственный владелец ООО «СК "Континент"», являясь субподрядчиком на строительстве трассы М11 «Нева», получил все необходимые средства от заказчика, но не только не расплатился со своим субподрядчиком, но и предъявил ему необоснованные, по мнению следствия, претензии на аналогичную сумму. (При этом, не приняв работы, создал документацию, показывающую, что эти работы переделывал за свой счет.) По данным нашего издания, в деле есть еще указания на неустановленных лиц.



— Как обычно говорят, кинул, а потом столько же захотел вытащить из кошелька партнера, — перевел на обывательский язык нашему журналисту собеседник в оперативном подразделении.



Также «Фонтанка» узнала, что падение этой бизнес-структуры началось еще в 2017 году, когда реальному строителю, ООО «Континент», налоговая насчитала под полтора миллиарда недоимки. После чего «Континент» ушел в банкротство, а все свои активы и договоры перевел как раз на «СК "Континент"». Эту компанию по неформальной договоренности и учредил Олег Никулин. Однако схема не помогла — в конце прошлого года Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил субсидиарную ответственность «СК "Континент"» и его генерального директора Никулина на те же полтора миллиарда рублей.

