FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
73.17р86.65р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
11
Печать

В Петербурге арестован родной брат влиятельного полковника СКР. Ему вменили 100 млн хищений на трассе М11

Следственный комитет Петербурга насчитал более 100 млн рублей бизнесмену, строившему сотню километров знаменитой автодороги в Москву. «Фонтанка» увидела, что он и налоговикам должен 1,5 млрд. Всё же знающие силовики города удивлены случившимся, ведь у его родной сестры — очень непростой ресурс.

По информации «Фонтанки», 3 августа Октябрьский районный суд Петербурга арестовал бизнесмена Олега Никулина. Уголовное дело по классическому мошенничеству в особо крупном размере возбуждено в Следственном комитете города и касается работ при строительстве скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (если точнее, то работы велись на границе Московской и Тверской областей, участок в 101 км). Датируются же вмененные эпизоды в период 2018–2019 годов, а общий ущерб насчитан более чем в 100 миллионов рублей.

Эпизодов в деле несколько, и все они однотипны. Олег Никулин, единственный владелец ООО «СК "Континент"», являясь субподрядчиком на строительстве трассы М11 «Нева», получил все необходимые средства от заказчика, но не только не расплатился со своим субподрядчиком, но и предъявил ему необоснованные, по мнению следствия, претензии на аналогичную сумму. (При этом, не приняв работы, создал документацию, показывающую, что эти работы переделывал за свой счет.) По данным нашего издания, в деле есть еще указания на неустановленных лиц.

— Как обычно говорят, кинул, а потом столько же захотел вытащить из кошелька партнера, — перевел на обывательский язык нашему журналисту собеседник в оперативном подразделении.

Также «Фонтанка» узнала, что падение этой бизнес-структуры началось еще в 2017 году, когда реальному строителю, ООО «Континент», налоговая насчитала под полтора миллиарда недоимки. После чего «Континент» ушел в банкротство, а все свои активы и договоры перевел как раз на «СК "Континент"». Эту компанию по неформальной договоренности и учредил Олег Никулин. Однако схема не помогла — в конце прошлого года Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил субсидиарную ответственность «СК "Континент"» и его генерального директора Никулина на те же полтора миллиарда рублей.

В этой истории есть и еще невидимый фрагмент. Его сегодня как раз и обсуждают силовики Петербурга. Мало кто знает, что родная сестра ньюсмейкера — Ольга Никулина — полковник юстиции, старший следователь по особо важным делам Следственного комитета по Северо-Западу. Как обычно говорят в их кругах, она «весовая», то есть влиятельная. Ведет деликатные, можно сказать, политические дела. Так, например, в ее производстве было громкое дело о миллионе евро, который брали якобы «под председателя Верховного суда России». Также она занималась и налоговыми нарушениями дорожных компаний.

Заметим, Никулина сняли с рейса рано утром 3 августа в Пулково и в тот же день арестовали. Как правило, такая скорость говорит о том, что для подозреваемых это случилось неожиданно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Otkating
"Влиятельный полковник."

"Авторитетный бизнесмен."

Малина из 90-х.
dragvs
100 млн это же вроде смертный приговор должен быть с заменой на пожизненное? Все имущество родственников изымается, жилище замораживается.
Клаустрофобик
Едросовские бульдожки под ковром.Кормовая база разворована грызут друг друга.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний