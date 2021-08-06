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После открытия фуд-кортов Смольный нашел нарушение только в одной пиццерии

В Петербурге ежедневно проверяют соблюдение фуд-кортами санитарных требований. За неделю выявили только одного нарушителя.

Как сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа, сотрудники комитета по контролю за имуществом каждый день проверяют соблюдение фуд-кортами санитарных требований.

Точкам общепита в торговых центрах разрешили открыться со 2 августа при условии вакцинации всех сотрудников, кроме тех, кто переболел не более полугода назад и имеет соответствующую справку, и соблюдения других антиковидных требований.

За неделю ревизоры проверили 23 объекта в пяти ТЦ Приморского и Выборгского районов. Нарушение удалось выявить всего одно — пиццерия в «ресторанном дворике» на Коломяжском проспекте работала без QR-кода. Заведение привлекут к административной ответственности.

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Комментарии (3)

f0ntan
Одно только буржуйское неприятное название навивает мысль о чем-то неприятном и отвратительном
Commentator
Это прикол такой, открыть и сразу идти душить?
Роман Сомкин
А разве они закрыты были ? Я за день мог 20 нарушений видеть, только в 1 направлении на работу....
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