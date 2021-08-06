После открытия фуд-кортов Смольный нашел нарушение только в одной пиццерии

Как сообщили в пресс-службе Смольного 6 августа, сотрудники комитета по контролю за имуществом каждый день проверяют соблюдение фуд-кортами санитарных требований.



Точкам общепита в торговых центрах разрешили открыться со 2 августа при условии вакцинации всех сотрудников, кроме тех, кто переболел не более полугода назад и имеет соответствующую справку, и соблюдения других антиковидных требований.



За неделю ревизоры проверили 23 объекта в пяти ТЦ Приморского и Выборгского районов. Нарушение удалось выявить всего одно — пиццерия в «ресторанном дворике» на Коломяжском проспекте работала без QR-кода. Заведение привлекут к административной ответственности.

