Отдел «К» в Петербурге потянул за хвост группировку банковских мошенников с Украины. Ведущую роль отводят 21-летней

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, подозреваемых в среду утром задержал специальный отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий. Кроме девушки из Сертолово в группу, по версии правоохранителей, входят 27-летний житель Нового Девяткино и 20-летний петербуржец с Краснопутиловской улицы.
К молодым людям пришли после заявления пенсионерки с Петроградской стороны, которая в январе этого года поговорила с лжесотрудниками службы безопасности банка и лишилась 49 тысяч рублей. Предполагается, что девушка установила связь с украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представлялись менеджерами банков и обманом похищали деньги со счетов. Она же якобы привлекла к обналичиванию денег в банкоматах парней, а сама контролировала процесс поступления и снятия наличных на обнальные карты.
Профиль девушки во «ВКонтакте» закрыт, рядом с фамилией — эмодзи с мешком денег. Ее 20-летний коллега, он же виртуальный друг, своей альма-матер называет Лесотехнический университет. На нарушении Уголовного кодекса все трое попались впервые. Их отпустили под подписку о невыезде и продолжают проверять на причастность к аналогичным преступлениям.
В апреле в Петербурге правоохранители накрыли предполагаемую преступную группу телефонных аферистов, точнее — поймали хвост. Голова, как полагают, находится за пределами России. Следственный комитет заявил о задержании 12 человек, арестовать просили четверых, но суд отказал.