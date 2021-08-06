Отдел «К» в Петербурге потянул за хвост группировку банковских мошенников с Украины. Ведущую роль отводят 21-летней

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, подозреваемых в среду утром задержал специальный отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий. Кроме девушки из Сертолово в группу, по версии правоохранителей, входят 27-летний житель Нового Девяткино и 20-летний петербуржец с Краснопутиловской улицы.



К молодым людям пришли после заявления пенсионерки с Петроградской стороны, которая в январе этого года поговорила с лжесотрудниками службы безопасности банка и лишилась 49 тысяч рублей. Предполагается, что девушка установила связь с украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представлялись менеджерами банков и обманом похищали деньги со счетов. Она же якобы привлекла к обналичиванию денег в банкоматах парней, а сама контролировала процесс поступления и снятия наличных на обнальные карты.

