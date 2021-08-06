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Отдел «К» в Петербурге потянул за хвост группировку банковских мошенников с Украины. Ведущую роль отводят 21-летней

В Петербурге трех человек задержали по делу об обмане пенсионеров

Трое из Петербурга и Ленинградской области задержаны по подозрению в мошенническом хищении средств пенсионеров. Организатором «стартапа» видят 21-летнюю жительницу Сертолово, жертва пока одна.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, подозреваемых в среду утром задержал специальный отдел «К», расследующий преступления в сфере информационных технологий. Кроме девушки из Сертолово в группу, по версии правоохранителей, входят 27-летний житель Нового Девяткино и 20-летний петербуржец с Краснопутиловской улицы.

К молодым людям пришли после заявления пенсионерки с Петроградской стороны, которая в январе этого года поговорила с лжесотрудниками службы безопасности банка и лишилась 49 тысяч рублей. Предполагается, что девушка установила связь с украинцами, которые из call-центров обзванивали россиян, представлялись менеджерами банков и обманом похищали деньги со счетов. Она же якобы привлекла к обналичиванию денег в банкоматах парней, а сама контролировала процесс поступления и снятия наличных на обнальные карты.

Профиль девушки во «ВКонтакте» закрыт, рядом с фамилией — эмодзи с мешком денег. Ее 20-летний коллега, он же виртуальный друг, своей альма-матер называет Лесотехнический университет. На нарушении Уголовного кодекса все трое попались впервые. Их отпустили под подписку о невыезде и продолжают проверять на причастность к аналогичным преступлениям.

В апреле в Петербурге правоохранители накрыли предполагаемую преступную группу телефонных аферистов, точнее — поймали хвост. Голова, как полагают, находится за пределами России. Следственный комитет заявил о задержании 12 человек, арестовать просили четверых, но суд отказал.

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Комментарии (16)

killbeachtrash
Перепост твитов и ссылок в России уже хуже мошенничества в составе организованной группы ? Можно под подписку о невыезде ? Однако какая у нас гуманная страна и суды.
Жаконин
Да, это как доблестная поимка закладчиков — никогда не выше бригадира. Тут вообще удобно, это всё украинцы! Никаких тюремных колл-центров, конечно.

«Им нарезана задача, они хлопают их каждую неделю, но это все бессмысленно», — поддерживает представитель Следственного комитета. «Пока мы с вами сейчас разговариваем, они уже новых обнальщиков наняли».
RemyMartin
Мне вот другое интересно. Как они умудряются столько банковских карт оформить, если в нашей прекрасной России нынешнего скоро в сортир без паспорта не зайти будет?
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