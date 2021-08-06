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В Крыму сняты ограничения на купание, введенные из-за подтоплений

Роспотребнадзор разрешил купаться на территориях Крыма, пострадавших в результате подтоплений.

В Крыму сняты все ограничения на купание, введенные в пострадавших от подтоплений районах. Об этом 6 августа сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«В Республике Крым на территориях, пострадавших от подтопления, восстановлены все пляжные территории, ограничения купания сняты», — говорится в заявлении ведомства.

Летом в Крыму произошло несколько наводнений. Серьезно пострадали Ялта и Керчь, там временно запрещали купание и ограничивали движение транспорта, вводился режим ЧС. В результате были затоплены более 400 домовладений. Несколько человек погибли.

Сумма нанесенного стихией ущерба оценивается в 4,6 млрд рублей. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что восстановление инфраструктуры полуострова займет до двух лет.

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