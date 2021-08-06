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Шойгу рассказал анекдот в ответ на слова Зеленского о Крыме

Министр обороны РФ прокомментировал заявление Владимира Зеленского о Крыме. Сергей Шойгу отметил, что полуостров «был, есть и будет» российским.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ответил анекдотом на заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме.

«Приезжий спрашивает на Соборке (Соборная площадь в Одессе. — Прим. ред.) о неработающем фонтане: «А здесь бил фонтан?» На что одессит ему отвечает: «Почему бил? Он бил, есть и будет». Так и с Крымом», — цитирует 6 августа Сергея Шойгу ТАСС.

По его словам, Крым «был, есть и будет» российским, несмотря на смену украинских президентов.

Министр обороны также отметил, что «центры антироссийской пропаганды» работают в Риге, Таллине и Варшаве. Там создается «информационное оружие» против России, сказал Шойгу.

Накануне Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым Украине. Также он предложил русским на Донбассе уехать в Россию.

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Комментарии (1)

SNOW
Путин «был, есть и будет», несмотря на смену украинских президентов.
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