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Президент Украины: Если ты живешь в Донбассе и считаешь себя русским, то счастье нужно искать в России

Зеленский предложил считающим себя русскими жителям Донбасса уехать в Россию. Украинцам же президент советует «держаться».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса, считающим себя русскими, уехать в Россию.

«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на <...> территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «вот, мы русские», — большая ошибка оставаться жить на Донбассе», — заявил Зеленский 5 августа в комментарии телеканалу «Дом».

По его словам, людям, которые живут на Украине и считают ее Россией, лучше «искать счастье» в Российской Федерации. Украинский президент полагает, что такой подход «правильный». Он добавил, что его предложение «не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет».

Тем, кто, напротив, чувствует себя украинцем, Зеленский посоветовал «быть там» и «держаться». Он полагает, что без Украины «на этой территории цивилизации не будет».

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Комментарии (27)

Arkos
Есть старый анекдот: Там где прошел хохол, еврею делать нечего..
Как злободневно!
265084477
Государство базируется на основе нации! А если во главу угла ставят национальность, то это не государство, а территориальное образование, с паханами из титульной нации и рабами всех других. Потом титульная национальность делится на кланы, семьи и пр. Что и наблюдаем у дикарей
Guest1234
Война на Украине происходит из-за того, что при наличии нескольких титульных наций есть много желающих конвертировать всех в одну.
Любое должностное лицо Швейцарии или Бельгии при подобном заявлении с треском вылетело бы в отставку. Там народ понимает, что если живешь в многонациональном государстве, надо уважать всех и жить в мире. Пока народ на Украине этого не поймет, им вряд ли стоит ожидать улучшения. Брали бы лучше пример с тех стран, где похожая ситуация, и где люди живут в мире. Хотят быть Европой - пусть учатся у Швейцарии и Бельгии.
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