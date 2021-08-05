Президент Украины: Если ты живешь в Донбассе и считаешь себя русским, то счастье нужно искать в России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Донбасса, считающим себя русскими, уехать в Россию.



«Я считаю, что, если ты сегодня живешь на <...> территории Донбасса и ты считаешь, что «наше дело правое», «нам в Россию», «вот, мы русские», — большая ошибка оставаться жить на Донбассе», — заявил Зеленский 5 августа в комментарии телеканалу «Дом».

По его словам, людям, которые живут на Украине и считают ее Россией, лучше «искать счастье» в Российской Федерации. Украинский президент полагает, что такой подход «правильный». Он добавил, что его предложение «не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет».

