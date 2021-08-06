Как сообщает региональное ГСУ СК, 35-летний местный житель допрошен в качестве подозреваемого, он дал признательные показания об убийствах членов одной семьи. Ему предъявлено обвинение по статье 105, часть 2, пункты «а» и «в», УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии), а также назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

По версии следствия, мужчина два месяца встречался с 30-летней местной жительницей. 4 августа она сказала, что уходит от него. И рано утром на следующий день он, «на почве возникших личных неприязненных отношений желая причинить женщине моральные страдания и горе», пришёл в дом её семьи, когда её самой там не было. Он зарезал ножом 56-летнюю хозяйку дома, её 58-летнего сожителя и его брата-близнеца (его нашли в огороде), 19-летнего сына женщины и 8-летнюю внучку. Все они скончались на месте. Нападавшего, напомним, поймали жители деревни.



Следователи и криминалисты провели обыск по месту проживания обвиняемого. Изъяты орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

