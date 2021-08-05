В Хакасии убили семью из пяти человек. В расправе подозревают уголовника, освободившегося месяц назад

Семью из пяти человек убили в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.



«На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», — рассказали в ведомстве.



По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

