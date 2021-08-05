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В Хакасии убили семью из пяти человек. В расправе подозревают уголовника, освободившегося месяц назад

В Хакасии убили семью из пяти человек

Следователи в Хакасии возбудили уголовное дело после убийства семьи. Жертвами стали четверо взрослых и семилетняя девочка.

Семью из пяти человек убили в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.

«На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

По данным местных СМИ, подозреваемым в расправе оказался местный житель Панов, который отсидел 18 лет за убийство двух женщин и вышел на свободу меньше месяца назад. Злоумышленник зарезал супругов, 20-летнего сына хозяйки дома и ее 7-летнюю внучку. Тело брата хозяина дома нашли в огороде, вероятно, мужчина пытался убежать от убийцы, но тот настиг его, пишет 19rus. Также уточняется, что жертв могло быть и больше, так как преступник пытался вломиться в дом к другой семье, но не смог выбить дверь.

Подозреваемого поймали трое местных жителей. Они сбили его на машине и связали. Мужчина пугал сельчан тем, что они «ответят за это».

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (8)

Skazochny
в нормальной стране получил пожизненно или электрический стул ещё за первые убийства
Кровокрас
судя по последним новостям в этой хоккасии (хз где это вообще и зачем оно нужно) это обычное дело когда уголовники врываются в дома и устраивают резню. В предыдущей новости такой же тип ночью ворвался в первую незакрытую квартиру, изнасиловал и убил всю семью.
cupuyca
Видимо, мало дали 18 лет. Кроме того, не ясно: выходит урка после 18-и лет отсидки, так за ним полицейский первые полгода должен по пятам ходить и проверять. А тут выпустили -- гуляй! Ясно, что он чужой в этом мире.
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