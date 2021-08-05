В Хакасии убили семью из пяти человек. В расправе подозревают уголовника, освободившегося месяц назад

Семью из пяти человек убили в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК России.
«На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, ее сына, ее малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела», — рассказали в ведомстве.
По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый житель Ширинского района 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).
По данным местных СМИ, подозреваемым в расправе оказался местный житель Панов, который отсидел 18 лет за убийство двух женщин и вышел на свободу меньше месяца назад. Злоумышленник зарезал супругов, 20-летнего сына хозяйки дома и ее 7-летнюю внучку. Тело брата хозяина дома нашли в огороде, вероятно, мужчина пытался убежать от убийцы, но тот настиг его, пишет 19rus. Также уточняется, что жертв могло быть и больше, так как преступник пытался вломиться в дом к другой семье, но не смог выбить дверь.
Подозреваемого поймали трое местных жителей. Они сбили его на машине и связали. Мужчина пугал сельчан тем, что они «ответят за это».
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.