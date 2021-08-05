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СК показал кадры с места убийства семьи из пяти человек в Хакасии

Следственный комитет опубликовал видео из села Джирим Ширинского района Республики Хакасия, где 5 августа найдены тела четырёх взрослых и ребёнка. Подозреваемого в их убийстве допрашивают.

Следователи показали кадры изнутри частного дома, в котором обнаружили без признаков жизни хозяйку с супругом, их сына и внучку. Ещё один погибший — брат мужа, его нашли в огороде. На столе у кровати нож, по всей видимости, со следами крови.

Автор: YouTube.com/Следственный комитет России

Подозреваемый в расправе также попал в кадр, но на опубликованном фрагменте он молчит. Это 35-летний местный житель, который месяц назад освободился из колонии. 19rus пишет, что преступление он совершил якобы из мести женщине. с которой некогда поддерживал близкие отношения.

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Комментарии (5)

Mohsogol
У них там что канализации и газа нет чтоли? И мебели что-то маловато.
262370901
Очень информативное видео в духе Фонтанки.
Следователи показали кадры изнутри частного дома... в подобных домах на России проживает большая часть населения и все они поддерживают партию ЖиВ и ее обнуленного лидера.
Михаил Петров-Водкин
Получит не меньше петербуржца, которого приговорили к четырем с половиной годам колонии за нападение на полицейских на митинге.
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