Следственный комитет опубликовал видео из села Джирим Ширинского района Республики Хакасия, где 5 августа найдены тела четырёх взрослых и ребёнка. Подозреваемого в их убийстве допрашивают.
Следователи показали кадры изнутри частного дома, в котором обнаружили без признаков жизни хозяйку с супругом, их сына и внучку. Ещё один погибший — брат мужа, его нашли в огороде. На столе у кровати нож, по всей видимости, со следами крови.
Автор: YouTube.com/Следственный комитет России
Подозреваемый в расправе также попал в кадр, но на опубликованном фрагменте он молчит. Это 35-летний местный житель, который месяц назад освободился из колонии. 19rus пишет, что преступление он совершил якобы из мести женщине. с которой некогда поддерживал близкие отношения.