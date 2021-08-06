Скончалась актриса Галина Короткевич. До столетия ей не хватило 2 недель

Галина Короткевич еще студенткой Театрального института всю войну выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, выезжала на передовую, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, под Синявино, на «Дороге Жизни». Об этом хорошо помнили в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской , в ту пору — Блокадном театре, куда она чуть было не пришла работать еще в те годы.

«Это была актриса редкого творческого оптимизма, выходившая на сцену еще несколько лет назад», — прокомментировал тяжелое известие ТАСС художественный руководитель театра Виктор Новиков.

«Мы выступали, как тогда говорилось, в «форме номер один»: мальчики — в костюмах, а девочки — только в платьях. Но мороз был страшный, до 45 градусов! Помню, выйдешь на сцену, улыбнешься — а улыбка так и замерзнет на лице», — вспоминала актриса в интервью для издания «Ваш досуг».



Свою судьбу с Блокадным театром актриса связала после службы в Новом театре (теперь — Ленсовета), придя в Театр уже имени Веры Федоровны Комиссаржевской в 1962 году — и навсегда. Ее талантом восхищались Николай Акимов, старавшийся занимать ее как можно в большем числе спектаклей, и руководитель Вахтанговского театра Рубен Симонов. Легенда ленинградской театральной сцены, Галина Короткевич снималась в кино. Она играла в фильмах Надежды Кошеверовой «Весна в Москве» и «Тени», Льва Кулиджанова («Это начиналось так» — совместный с Яковом Сегелем) и Николая Лебедева («Невероятный Иегудиил Хламида»).



Среди наград Галины Короткевич — премия Правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», Высшая театральная премия Санкт-Петербурга «За творческое долголетие и уникальный вклад в театральную культуру Санкт-Петербурга», орден Почета и памятная медаль за концерты в районе боевых действий в Афганистане.

