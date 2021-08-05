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В олимпийском Токио новые коронавирусные рекорды. Плюс 5 тысяч заболевших за сутки

В олимпийском Токио новый рекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 побит в Токио, где проходит Олимпиада. За последние 24 часа заболели более пяти тысяч человек.

В Токио впервые зафиксировали более пяти тысяч новых заболевших коронавирусом за день. Об этом 5 августа сообщает NHK.

Предыдущий рекорд суточной заболеваемости был установлен в столице Японии вчера, когда насчитали 4 166 новых инфицированных. Власти назвали темпы распространения инфекции «взрывными».

Агентство Kyodo уточняет, что из новых заболевших 31 случай связан с Олимпиадой. Из них большинство (23) — это жители Японии

Заболеваемость COVID-19 продолжает расти в Японии с самого первого дня Олимпиады. Так, 27 июля в столице выявили более трех тысяч инфицированных за сутки. В МОК при этом не увидели связи между спортивными соревнованиями и ухудшением ситуации с пандемией.

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Комментарии (1)

AmbientGlow
Ну так прямой связи нет, на олимпийские объекты никого лишнего не пускают, зато вокруг стадионов и по городу все тусуются, и МОК, типа, "не при делах". Свежо предание.
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