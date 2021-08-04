В Аргентине начали исследовать совместное использование «Спутника V» с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna

В Аргентине исследуют комбинацию «Спутника V» с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Предварительные результаты говорят о высоких показателях безопасности, сообщает 4 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном телеграм-канале «Спутника V».
«В ходе исследования вакцина «Спутник Лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования», — говорится в сообщении.
Ранее совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» одобрили в России. В Минздраве заявляли, что исследовать совместное применение вакцин планируется у 150 пациентов до 2 марта 2022 года.
Минздрав Аргентины опубликовал отчёт о побочных эффектах применяемых в стране вакцин от коронавируса, включая «Спутник V». В отчёте говорится, что ко 2 июня в стране было введено 12,8 млн доз, из них почти 7 млн — российский «Спутник V».