В Аргентине начали исследовать совместное использование «Спутника V» с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna

В Аргентине исследуют комбинацию «Спутника V» с вакцинами AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Предварительные результаты говорят о высоких показателях безопасности, сообщает 4 августа Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном телеграм-канале «Спутника V».



«В ходе исследования вакцина «Спутник Лайт» применяется в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй (бустирующей) инъекции. Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата «Спутник Лайт» с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только «Спутника Лайт» являются безопасными — отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией. Признаны безопасными все комбинации, примененные в ходе исследования», — говорится в сообщении.

