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В России проведут совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт»

Совместное исследование вакцин от коронавируса AstraZeneca и «Спутник Лайт» одобрили в России. Это следует из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава РФ от 26 июля.

«Простое слепое рандомизированное исследование фазы I/II для определения безопасности и иммуногенности комбинации препаратов AZD1222 и rAd26-S, вводимых по схеме «гетерологичный прайм-буст», для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых», — говорится в реестре.

Исследовать совместное применение вакцин планируется у 150 пациентов до 2 марта 2022 года.

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