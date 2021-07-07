Минздрав Аргентины подробно рассказал о побочных эффектах после 7 млн доз «Спутника V»

В отчёте говорится, что ко 2 июня в стране было введено 12,8 млн доз, из них почти 7 млн — российский «Спутник V», 2,3 млн -Covishield от англо-шведской компании AstraZeneca и 3,5 — препарат от китайской корпорации Sinopharm. Побочные эффекты, связанные с вакцинацией, регистрировались в национальной системе здравоохранения. На «Спутник V» как самую распространённую вакцину, которую колют с 29 декабря, пришлось 194 случая серьёзных побочных эффектов из 6,96 млн доз (2,78 случая на 100 тыс. инъекций), у Covishield — 71 из 2,3 млн доз (3,07 на 100 тыс.), у Sinopharm — 42 случая из 3,5 млн доз (1,19 на 100 тысяч инъекций).

У привившихся «Спутником V» чаще всего наблюдались следующие реакции: головная боль с миалгией или астенией (219,37 на 100 тыс.), жар с головной болью и/или слабостью, и/или головокружением, и/или астенией (206,72 на 100 тыс.), реакция в месте укола с повышением температуры или без него (55,90 на 100 тыс.). В менее чем 50 случаях на 100 тыс. у привившихся зафиксировали (в порядке убывания): жар, боль в месте укола, расстройство желудка с жаром или без него, аллергия, аденопатия (увеличение желёз), анафилактический шок (всего 9 случаев из 6,96 млн), металлический привкус и гипертермия (6 случаев из 6,96 млн). Ещё пять случаев отнесены к неопределенным — то есть, прямая причинно-следственная связь с введением вакцины не установлена. У двух человек проявился Синдром Гийена-Барре (острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами), у двух — тромбоцитопения (снижение уровня тромбоцитов в крови) и у одного — перикардит (патология сердечно-сосудистой системы).