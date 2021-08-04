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Петербурженка, ударившая ножом мужа-тирана, получила условный срок

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Юлии Вороновой: женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужа.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 апреля, подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с годовым испытательным сроком.

Конфликт между супругами произошёл 25 октября в квартире на Руднева. Муж Вороновой толкнул её, в результате чего она ударилась головой. Женщина взяла в руки нож и ударила обидчика в живот. Больше тот её не бил. Свою вину Воронова полностью признала.

Ранее тот же суд отправил в колонию другую жительницу Петербурга. Женщина дважды воткнула нож в сожителя, который лёг на кровать в одежде и обуви.

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Комментарии (1)

AKM
Во как просто. Достаточно заявить, что муж тиран, ... , Profit!
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