Петербурженка, ударившая ножом мужа-тирана, получила условный срок

Выборгский районный суд огласил приговор в отношении Юлии Вороновой: женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужа.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 апреля, подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с годовым испытательным сроком.

Конфликт между супругами произошёл 25 октября в квартире на Руднева. Муж Вороновой толкнул её, в результате чего она ударилась головой. Женщина взяла в руки нож и ударила обидчика в живот. Больше тот её не бил. Свою вину Воронова полностью признала.