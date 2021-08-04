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Семин возглавил «Ростов» после ухода Карпина в сборную России

Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин возглавил «Ростов». Как сообщили в пресс-службе ростовской команды, соглашение с 74-летним специалистом рассчитано на 2 года.

Ассистентами в штабе станут Юрий Батуренко, помогавший Семину в «Локомотиве» и возглавлявший «Ротор» в прошлом сезоне, и тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов.

Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020-го. С тех пор он оставался без клуба. Время от времени работал экспертом на телевидении и давал интервью «Фонтанке».

На посту главного тренера «Ростова» Семин сменил Валерия Карпина, который после поражения от «Зенита» во втором туре чемпионата РПЛ решил сосредоточиться на работе в сборной России.

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