Бывший главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин возглавил «Ростов». Как сообщили в пресс-службе ростовской команды, соглашение с 74-летним специалистом рассчитано на 2 года.
⚡️ Юрий Сёмин – главный тренер «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) August 4, 2021
Футбольный клуб «Ростов» заключил соглашение с известным российским специалистом Юрием Павловичем Сёминым сроком на 2 года: https://t.co/n3MD24824D pic.twitter.com/YbESG0zX9o
Ассистентами в штабе станут Юрий Батуренко, помогавший Семину в «Локомотиве» и возглавлявший «Ротор» в прошлом сезоне, и тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов.
Семин ушел из «Локомотива» в мае 2020-го. С тех пор он оставался без клуба. Время от времени работал экспертом на телевидении и давал интервью «Фонтанке».
На посту главного тренера «Ростова» Семин сменил Валерия Карпина, который после поражения от «Зенита» во втором туре чемпионата РПЛ решил сосредоточиться на работе в сборной России.