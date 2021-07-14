Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин: Черчесова убрали, но ничего не изменится. Игроки останутся те же самые

Юрий Семин



автор фото Эмин Джафаров / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Инсайдеры давно сообщали, что внутри РФС зреет нечто масштабное. Похоже, неудача на чемпионате Европы спровоцировала отечественных футбольных чиновников ускориться. В минувший вторник на сайте федерации опубликовали большой пресс-релиз с детальным описанием одного из планов будущей реформы. Его делала голландская компания Hypercube, которая в прошлые годы удачно помогла перезапуститься чемпионатам Нидерландов, Дании и Бельгии. Посмотрим, насколько получится повторить успех в России, а пока мы решили поговорить об этом с Юрием Семиным.



— У вас есть свое представление о том, как вывести российский футбол из стагнации?

— Мое мнение по этому поводу очень простое. Надо обратить внимание на детский футбол, на те программы, которые существуют в детском футболе. Нужно контролировать выполнение этих программ. Еще футбол должен развиваться не только в больших городах, а по всей России. Нужно увеличить количество ДЮСШ и их качество. Ну и еще одно: необходимо более качественно проводить чемпионаты России. Вот и всё.

— Что конкретно вас не устраивает в нашем детском футболе?

— Я же вам сказал. Мало команд разных возрастов, отсутствие контроля со стороны РФС. Тренеры должны работать более качественно по новым методикам. Не хватает спортцентров. Другого пути я не вижу.

— И все эти спортцентры и тренеры в них должны работать по единой программе?

— По единой, конечно.

— Сейчас многие хвалят датскую и бельгийскую систему развития футбола. Вы наверняка бывали в этих и других странах. Вам какой путь ближе?

— Нужно проанализировать сначала, что нам больше подходит, что сейчас необходимо нашим молодым игрокам. В первую очередь это ловкость, владение мячом и, естественно, отбор по физическим данным в юношеском возрасте. Еще важна скорость.



— В Дании до 13 лет играют без счета и без турнирных таблиц. Нам бы подошел такой вариант?

— Есть разные предложения. Надо проанализировать. Но начать надо не с матчей без счета, а с организации спортивных центров по всей России, где бы ребята занимались бесплатно.

— Но вам вот лично эта система матчей без счета и таблиц симпатична?

— Вы, наверное, хотите услышать конкретный ответ от меня?

— Хотелось бы, да.

— Наверное, в одной из школ можно такое попробовать. А дальше смотреть по результатам.

— РФС вчера признался, что российский футбол стагнирует. Согласны?

— Не думаю, что только изменение формулы чемпионата приведет к какому-то положительному результату. Надо проанализировать, что мы имеем, и просто улучшить это. Тогда у нас будет больше шансов двигаться вперед. Убрать свои ошибки, которые мы допустили, а их было достаточно много. Дания и Бельгия, про которые сейчас много говорят, — это маленькие государства. А в тех странах, которые сейчас занимают ведущие роли в мировом футболе, национальный чемпионат довольно стабилен. Они не проводят глобальные реформы, а каждый год вносят отдельные изменения. Поэтому они и растут. Германия разве меняла чемпионат? А Испания и Италия? Ну, вот вам и ответ.



— И всё-таки перемены в российском футболе назрели?

— Какие-то перемены, конечно, назрели: и в людях, в том числе которые руководят нашим футболом, и вообще — везде. От того, что одного Черчесова убрали, ничего не изменится. Игроки-то останутся те же самые. Всё зависит от уровня подготовки игроков. Я почему говорю про юношеский футбол. Мы ведь в последнее время на этом уровне вообще ничего не выигрываем. Так и получается, что наши ребята приходят во взрослый футбол уже не победителями. Юные испанские футболисты, например, регулярно побеждают на крупных соревнованиях по своим возрастам.

— Ведь все эти проблемы существуют в российском футболе давно, а задумались, кажется, всерьез о том, что что-то пора делать, только сейчас, когда сборная провалилась на Евро-2020, и всё свалили на Черчесова.

— Конечно, всё это было заметно невооруженным взглядом. Но так бывает, потому что виноват всегда главный тренер. Черчесову поставили определенные задачи, и он их принял.

— Он заслужил отставку?



— Не готов отвечать на этот вопрос.

— Какие ошибки вы у него увидели на чемпионате Европы?

— И на этот вопрос я тоже не готов отвечать.

— Что вы думаете о лимите на легионеров?

— Я считаю, что все должны быть в равных условиях. Должна быть общая конкуренция, чтобы место в составе никому не было гарантировано. Но надо обратить внимание на то, какие легионеры к нам едут и что они могут, какую приносят пользу, какие у них качества и преимущества перед нашими игроками. Сейчас в РПЛ много легионеров, которые ничем не лучше наших футболистов.

— То есть вы против лимита?

— Я так не говорил. Вы всё время хотите услышать от меня, за я или против.

— Очень хочется определенности, да.

— Ну какая тут определенность? Конкретикой должны заниматься те люди, которые занимаются у нас развитием футбола. Это их работа. А мы просто рассуждаем.

— Та самая голландская компания, которую РФС привлек для анализа ситуации в российском футболе, считает, что количественные ограничения надо снять, но при этом финансово стимулировать клубы на то, чтобы играли свои воспитанники. Вы видите в этом выход?



— Да, мне нравится эта идея.

— Каков ваш прогноз — российский футбол еще можно поднять со дна?

— Когда мы встанем на правильные рельсы, уберем ошибки, которые мы совершили, тогда…

— А какие ошибки мы совершили?

— Ну вот, опять. Очень много ошибок было. Мы с вами об этом уже говорили. Всё, пока.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

