РФС: Российский футбол стагнирует, но решение есть

Российский футбольный союз рассказал о планах провести масштабную реформу после провала на Евро-2020. На официальном сайте РФС 13 июля подтвердили подписание контракта с нидерландской компанией Hypercube, которая ранее провела модернизацию голландских, бельгийских, датских и австрийских чемпионатов.

В РФС признали, что в экономическом смысле отечественный футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. Футбол не привлекает новых волн интереса и новых денег.

«В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024 — опустится на 21-е место», — говорится в заявлении. В РФС считают, что ситуацию можно улучшить, поменяв формат соревнований. Организация рассматривает разные варианты. Один из них разработала компания Hypercube. «Все клубы будут биться за верхнюю шестерку, чтобы весной провести 10 матчей с топовыми соперниками, а если пробиться в топ-6 не выйдет — у них все равно останутся шансы попасть в еврокубки, заняв 7–8 места — победитель отдельного стыка сыграет с 4-м местом РПЛ. Таким образом, за несколько туров до конца второго этапа у 10-го места еще будут шансы побороться за еврокубки, а 11-му еще будет угрожать падение в зону стыковых матчей», — заявили в футбольном союзе. Кроме того, Hypercube в ходе своего исследования пришел к выводу, что надо отменить лимит на легионеров, но при этом добавить клубам мотивацию растить собственных футболистов.