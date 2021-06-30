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«Ничего личного». Путин предложил подумать о кадровых перестановках после неудач российских сборных по хоккею и футболу

Путин: Я в футболе не специалист, но нужно подумать о кадровой составляющей

В спорте есть и триумфы, и поражения, но проигрыши наших сборных по футболу и хоккею требуют анализа специалистов и, возможно, кадровых перестановок. Об этом на «Прямой линии» заявил 30 июня Владимир Путин, отвечая на вопрос о неудачах российских спортсменов на ЧМ по хоккею и на Евро-2020.

«Я хоть и являюсь мастером спорта по двум видам борьбы <...>, все-таки ни в хоккее, ни в футболе я себя не считаю специалистом. <...> Здесь нет ничего личного. <...> Просто нужно подумать о том, что было сделано позитивного теми людьми, которые отвечали за работу сборных, и, видимо, вместе с ними подумать, что нужно изменить сейчас, имея в виду и кадровую составляющую, причём и в футболе, и в хоккее. И двигаться дальше, не посыпая голову пеплом, но рассчитывая на лучшее», — сказал президент.

Россия вылетела с Евро-2020 после 3-го матча группового этапа — игра против сборной Дании закончилась разгромным счётом 4:1 в пользу соперника.

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Комментарии (9)

michailPotapov
Причем тут Руководство ? Надо строить инфраструктуру для развития детского и юношеского футбола в стране. Бесплатную.
266126155
от перемены мест слагаемых, сумма не изменится... нужно по Сталину работать - у каждого неприятного момента в жизни гос-ва есть фамилия, имя и отчество... =)
Danik
Предложил подумать - отлично!
Обычно, видимо, не думает!
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