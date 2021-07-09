Черчесов: Меня не увольняли

Станислав Черчесов раскрыл подробности своей отставки с поста тренера сборной РФ по футболу. Про отступные он прямо не сказал.

«Важный момент — меня не увольняли», — заявил 9 июля Черчесов РИА Новости.

Бывший наставник национальной команды подчеркнул, что со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые были указаны в контракте.

По его словам, контракт был расторгнут «по обоюдному согласию».

Накануне РФС подтвердил отставку Черчесова и заявил о поиске нового тренера. Уже бывший наставник пожелал удачи тому, кто займет его должность. Контракт Черчесова действовал до декабря 2022 года. За досрочное расторжение соглашения положена компенсация. Одни источники утверждают, что Черчесов отказался от нее, другие, что РФС все-таки выплатит специалисту 300 млн рублей.