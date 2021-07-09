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Черчесов: Меня не увольняли

Станислав Черчесов раскрыл подробности своей отставки с поста тренера сборной РФ по футболу. Про отступные он прямо не сказал.

«Важный момент — меня не увольняли», — заявил 9 июля Черчесов РИА Новости.

Бывший наставник национальной команды подчеркнул, что со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые были указаны в контракте.

По его словам, контракт был расторгнут «по обоюдному согласию».

Накануне РФС подтвердил отставку Черчесова и заявил о поиске нового тренера. Уже бывший наставник пожелал удачи тому, кто займет его должность. Контракт Черчесова действовал до декабря 2022 года. За досрочное расторжение соглашения положена компенсация. Одни источники утверждают, что Черчесов отказался от нее, другие, что РФС все-таки выплатит специалисту 300 млн рублей.

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Комментарии (18)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Черчесов - это наш достойный уважаемый человек и заслуженный спортсмен,
естественно, достойно пришёл, внёс свой вклад, и ушел с поста также достойно. Успехов ему!
Иван 2пырьев
И вы до сих пор думаете, что если найти хорошего тренера у нас заиграет сборная?
Павел Михайлов
И такой неадекват стриг по 2.5 ляма зелёными? Интересно, кто из руководства был в доле?
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