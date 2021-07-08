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Черчесов уходит из российской сборной. РФС ищет нового главного тренера

РФС расторг контракт с главным тренером российской сборной по футболу Станиславом Черчесовым

Российский футбольный союз принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом в РФС сообщили 8 июля.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил глава РФС Александр Дюков.

Напомним, сборная России заняла на групповом этапе Евро-2020 последнее, четвертое, место. Российская команда проиграла Бельгии 0:3 и Дании 1:4 и победила Финляндию со счетом 1:0.

Черчесов работает с национальной командой с 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. Его зарплата составляет 2,5 млн евро.

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
А 2.5 миллиона евро он тоже вернул?
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