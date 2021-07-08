Черчесов уходит из российской сборной. РФС ищет нового главного тренера

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил глава РФС Александр Дюков.



Напомним, сборная России заняла на групповом этапе Евро-2020 последнее, четвертое, место. Российская команда проиграла Бельгии 0:3 и Дании 1:4 и победила Финляндию со счетом 1:0.



Черчесов работает с национальной командой с 2016 года. Под его руководством сборная на домашнем чемпионате мира в 2018 году дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти. Его зарплата составляет 2,5 млн евро.

