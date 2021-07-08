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Черчесов прокомментировал свою отставку. «Желаю новым тренерам решить задачу по выходу на ЧМ-2022»

Станислав Черчесов сделал заявление после своей отставки

Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России по футболу. В интервью «Московскому комсомольцу» 8 июля он сказал, что многим остался благодарен.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», — заявил Черчесов.

«Желаю новым тренерам решить задачу по выходу на ЧМ-2022», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Ранее РФС подтвердил отставку Черчесова и заявил о поиске нового тренера в сборную России.

Под руководством Станислава Черчесова национальная команда провалилась на чемпионате Европы — 2020, заняв последнее, четвертое место. Российские футболисты проиграли Бельгии 0:3 и Дании 1:4 и победили Финляндию со счетом 1:0.

Черчесов работает со сборной России с 2016 года. Его главным и, по сути, единственным успехом стал домашний чемпионат мира в 2018 году, где сборная дошла до четвертьфинала. В год Черчесов получал 2,5 млн евро.

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Комментарии (3)

Mazzzz
Уткин оказался прав .
walker-СПб
Домоооой.
SU LUX INN
очень плохая Новость! Черчесов делал нужное Дело - сбивал с пропутинских имперцев спесь и Ставил их на место!
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