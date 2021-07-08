Черчесов прокомментировал свою отставку. «Желаю новым тренерам решить задачу по выходу на ЧМ-2022»

Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России по футболу. В интервью «Московскому комсомольцу» 8 июля он сказал, что многим остался благодарен.



«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», — заявил Черчесов.

