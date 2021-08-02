FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +20
73.02р86.77р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
9
Печать

Карпин ушёл в отставку после поражения от «Зенита»

Валерий Карпин ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ростовской команды.

По словам самого Карпина, ему стало очевидно, что совмещать работу в клубе и в сборной России очень трудно.

«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять — я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — заявил Карпин.

Валерий Карпин возглавил сборную России в июле. На этом посту он сменил главного тренера Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы — сборная России заняла последнее место в группе с Финляндией, Бельгией и Данией. Предполагалось, что первое время он будет совмещать должности в клубе и в сборной.

В минувшее воскресенье его «Ростов» проиграл «Зениту» со счётом 4:2.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

266182335
И со сборной ничего хорошего не выйдет с таким тренером.
a.159753123
Валера, Валера... найди себе кавалера©
yarg99
Сборная не играет сейчас и даже не собирается. 6 тур перенесли для сборов. Валера уже струхнул?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний