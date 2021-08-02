Валерий Карпин ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ростовской команды.



По словам самого Карпина, ему стало очевидно, что совмещать работу в клубе и в сборной России очень трудно.



«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять — я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — заявил Карпин.