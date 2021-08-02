Валерий Карпин ушел в отставку с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе ростовской команды.
По словам самого Карпина, ему стало очевидно, что совмещать работу в клубе и в сборной России очень трудно.
«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для «Ростова», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять — я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — заявил Карпин.
⚡️ Валерий Карпин покидает «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) August 2, 2021
Трогательная речь Валерия Георгиевича и Арташеса Владимировича после принятия совместного решения: https://t.co/lOlFYpq6L7 pic.twitter.com/nIuAnrlQZP
Валерий Карпин возглавил сборную России в июле. На этом посту он сменил главного тренера Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы — сборная России заняла последнее место в группе с Финляндией, Бельгией и Данией. Предполагалось, что первое время он будет совмещать должности в клубе и в сборной.
В минувшее воскресенье его «Ростов» проиграл «Зениту» со счётом 4:2.