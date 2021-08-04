ЦИК спросил петербургских коллег, почему оппозиционный кандидат из Кировского района смог сдать подписи лишь со второго раза

На заседании Центральной избирательной комиссии 4 августа обсудили вопрос о недопуске в здание администрации Кировского района, где расположена территориальная избирательная комиссия №7, кандидата-самовыдвиженца Савву Федосеева. Накануне он смог сдать собранные подписи лишь со второй попытки.



Вопрос об инциденте глава ЦИКа Элла Памфилова задала председателю городской избирательной комиссии Наталье Чечиной.



«Вчера мне поступил звонок от члена горизбиркома Виктора Воробьева около 18:00, в котором он проинформировал, что не пускают кандидата в депутаты самовыдвиженца Савву Федосеева. Мы вмешались и выяснили, что Федосеев вошел в здание администрации в 17:56, в это время он находился у поста охраны. Его попросили надеть маску. В 18:07 его пропустили в здание администрации. В это время там сдавал документы кандидат от другой партии. Когда все документы были приняты и члены территориальной избирательной комиссии освободились, у Федосеева приняли документы», — рассказала Чечина.

