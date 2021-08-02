Ураган, прошедший над Тверской областью и унесший жизни трех человек, добрался до Москвы. Как сообщили вечером 2 августа в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, гроза будет громыхать над Москвой до утра.



Ветер немного стих — под Тверью он достигал 25 м/с, до столицы добрались порывы в 15 м/с. Впрочем, москвичам, судя по соцсетям, хватает и этого.