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Гроза добралась до Москвы. Молния ударила в «Останкино»

В Москве молния ударила в «Останкино»

Ураган, прошедший над Тверской областью и унесший жизни трех человек, добрался до Москвы. Как сообщили вечером 2 августа в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, гроза будет громыхать над Москвой до утра.

Ветер немного стих — под Тверью он достигал 25 м/с, до столицы добрались порывы в 15 м/с. Впрочем, москвичам, судя по соцсетям, хватает и этого.

Молния ударила и прямо в телебашню «Останкино» — зрелищное видео публикуют в соцсетях.

Ранее ураган прошел над Тверской областью — ветер срывал крыши с домов и валил деревья. В МЧС сообщили о трех погибших и еще десятерых пострадавших.

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