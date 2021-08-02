Ураган, прошедший над Тверской областью и унесший жизни трех человек, добрался до Москвы. Как сообщили вечером 2 августа в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, гроза будет громыхать над Москвой до утра.
Ветер немного стих — под Тверью он достигал 25 м/с, до столицы добрались порывы в 15 м/с. Впрочем, москвичам, судя по соцсетям, хватает и этого.
Кому обычная гроза, а кому народные приметы. Москва сейчас... pic.twitter.com/Ahup2DRebF— Капустина Ирина(Сапон) (@CanonCapustina) August 2, 2021
Молния ударила и прямо в телебашню «Останкино» — зрелищное видео публикуют в соцсетях.
Молния бьет в Останкино pic.twitter.com/vz7wpdlBwr— Олег Тюков 🇷🇺 (@OlehTyukov) August 2, 2021
Ранее ураган прошел над Тверской областью — ветер срывал крыши с домов и валил деревья. В МЧС сообщили о трех погибших и еще десятерых пострадавших.