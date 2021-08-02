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Власти Петербурга анализируют, как снизить смертность от коронавируса среди вакцинированных

Все случаи смерти от коронавируса среди полностью вакцинированных анализируются, чтобы снизить их число, рассказал глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«99,9% пациентов, даже вакцинировавшись и заболев, завершают заболевание выздоровлением. Но, к сожалению, есть пациенты, может быть, из-за того, что не выработались антитела, или тому виной сопутствующие патологии, у кого, к сожалению, фиксировался летальный исход. Все эти случаи мы разбираем, почему это произошло и как минимизировать это в будущем», — рассказал Лисовец 2 августа в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее «Фонтанка» писала, что, по словам Лисовца, вакцинация снижает риск заболеть коронавирусом в 20 раз. Глава комздрава отметил, что оперативная статистика доказывает эффективность прививок от COVID-19, даже несмотря на то, что вакцинированные попадают в больницы.

По последним данным, почти 15 тысяч полностью привитых заболели коронавирусом в Петербурге. Несколько человек умерли.

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Комментарии (18)

266182335
А 100% никому не обещали. Так что всё в норме. Прививка работает.
chip1
Гинцбург заявлял намедни, что антитела вырабатываются у 75% привитых, на основании чего он это заявил не понятно. так как ни до ни после вакцинации тесты на антитела у кроликов не берут, но да ладно. поверим старому еврею. он своих не обманывает, но тут вырисовывается пренеприятнейшая картина, 25% привитых гордо трясут сертификатами и массово заражают граждан в ресторанах, транспорте и других общественных местах. Это не правильно, нужно . что то решать!)
Daster
Продолжайте ширяйтесь
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