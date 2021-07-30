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Хуснуллин: На решение проблем обманутых дольщиков нужно 60 млрд рублей

Чтобы к 2024 году завершить федеральную программу помощи обманутым дольщикам, специально созданный для этого фонд необходимо дофинансировать на 60 млрд рублей. С просьбой о выделении дополнительных средств Минстрой обратился к Минфину. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Пока с Минфином мы получили подтверждение на следующий год на 27 млрд рублей, 33 млрд [рублей] у нас стоит на разногласиях», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Ранее аудиторы Счётной палаты (СП) заявили о риске роста числа обманутых дольщиков в стране после реформы системы ценообразования в строительстве.

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Комментарии (10)

Wert
Это называется социальное государство
Игорь Титов
снова повысят пенсионный возраст((((
пазузу
обманутый дольщик это сбитый пешеход,переходивший по зебре на зеленый свет и рядом стояла гибдд с мигалками и не одна...
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