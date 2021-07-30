«Тогда придется запретить и сайты по продаже шуб». Роскомнадзор требует от YouTube заблокировать каналы Навального и Соболь

«В адрес владельцев целого ряда YouTube-каналов поступило письмо от администрации платформы [YouTube]. Краткое содержание: Роскомнадзор призывает платформу заблокировать каналы как содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых публичных мероприятиях», — заявила 30 июля Любовь Соболь в видео на продюсируемом ею канале «Навальный Live».

По ее словам, под угрозу блокировки попали каналы целого ряда соратников Алексея Навального, включая саму Любовь Соболь. Юрист недоумевает, так как она создала свою страничку недавно, и на ней якобы нет никаких призывов и анонсов митингов. «На каком основании его [канал] хотят запретить? На основании того, что в его названии фигурирует фамилия Соболь? Ну, уж простите, тогда придется запретить и сайты по продаже шуб», — заметила она.

Также надзорное ведомство хочет ограничить доступ к основному каналу оппозиционера — «Навальный Live».

Соболь подчеркнула, что собирается обжаловать требования ведомства в суде.

В понедельник, 26 июля, Роскомнадзор закрыл доступ к сайту Алексея Навального и еще почти 50 страницам, включая сайты Любови Соболь, Леонида Волкова, региональных штабов («Штабы Навального» включены Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), «Альянса врачей» (признан иноагентом) и ФБК (экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента). Чуть позже соратница оппозиционера Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт.