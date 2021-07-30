Канадский политик «слил» планы о будущем сериала по игре The Last of Us

Сериала по игре The Last of Us может быть снято целых восемь сезонов, а HBO Max планирует ежегодно выделять на проект порядка 200 миллионов долларов. Такие подробности приводит портал Wccftech со ссылкой на слова канадского политика Джейсона Кенни, премьер-министра провинции Альберта, где этим летом началась работа над сериалом.



От самой компании HBO информации об объемах дальнейшего финансирования проекта пока не поступало. Ранее стало известно, что первый сезон будет состоять из 10 серий.



Режиссёром пилота истории о контрабандисте Джоэл и 14-летней девочке Элли, которые выживают в постапокалиптическом мире, выступает Кантемир Балагов. Оператором выбрана Ксения Середа, с которой они вместе работали над «Дылдой».

