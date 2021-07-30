За последние два дня в Турции произошло почти шестьдесят лесных пожаров, их жертвами стали четыре человека. Об этом 29 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.
Как рассказал Пакдемирли в своём твиттере, четвёртый гражданин страны погиб в результате пожара, который подобрался к курортному города Мармарис. В четверг из некоторых отелей эвакуировали туристов, но уже днём, по словам жителей, спасателям удалось взять ситуацию под контроль.
Yangınla mücadele bir savaştır. Sahada büyük bir özveriyle bu mücadeleyi veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/odUVuLapDs— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 29, 2021
Ещё трое погибли в районе Антальи. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, пострадали 183 человека.
Бекир Пакдемирли ранее сообщал, что за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, под контроль взяли 38.