За последние два дня в Турции произошло почти шестьдесят лесных пожаров, их жертвами стали четыре человека. Об этом 29 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.



Как рассказал Пакдемирли в своём твиттере, четвёртый гражданин страны погиб в результате пожара, который подобрался к курортному города Мармарис. В четверг из некоторых отелей эвакуировали туристов, но уже днём, по словам жителей, спасателям удалось взять ситуацию под контроль.