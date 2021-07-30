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Четыре человека погибли в результате лесных пожаров в Турции

За последние два дня в Турции произошло почти шестьдесят лесных пожаров, их жертвами стали четыре человека. Об этом 29 июля сообщил министр сельского и лесного хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

Как рассказал Пакдемирли в своём твиттере, четвёртый гражданин страны погиб в результате пожара, который подобрался к курортному города Мармарис. В четверг из некоторых отелей эвакуировали туристов, но уже днём, по словам жителей, спасателям удалось взять ситуацию под контроль.

Ещё трое погибли в районе Антальи. По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, пострадали 183 человека.

Бекир Пакдемирли ранее сообщал, что за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, под контроль взяли 38.

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