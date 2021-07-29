«Увидев огонь близко к своему дому, мы решили сильно долго не ждать [эвакуации]. Мы сами уехали», — поделилась с «Фонтанкой» Юлия.

Жительница турецкого Мармариса, где по сообщениям СМИ 29 июля началась эвакуация жителей и туристов, рассказала, что спасатели взяли стихию под контроль.

По ее словам, туристов из-за ЧП собирали в лобби отелей или на пляже, однако «как таковой эвакуации не было». Ее слова подтверждает издание CNN Turk, согласно информации которого из-за пожаров вывезли постояльцев только двух отелей и нескольких вилл. Наша собеседница отметила, что эти отели расположены ближе к горе, на которой, как видно по видео, и горел лес.

Также она добавила, что сейчас спасателям удалось переломить ситуацию. «Огонь взяли под контроль, довольно много уже потушено», — отметила Юлия



Сегодня днем пламя добралось до Мармариса. «Фонтанка» накануне писала, что дым от лесных пожаров виден и из отелей Манавгата, где тоже отдыхают россияне.

