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«Увидели огонь близко к своему дому». Эвакуировавшаяся жительница турецкого Мармариса рассказала о ситуации с лесными пожарами

Спасателям удалось взять под контроль огонь вблизи курортного города Мармарис

Жительница турецкого Мармариса, где по сообщениям СМИ 29 июля началась эвакуация жителей и туристов, рассказала, что спасатели взяли стихию под контроль.

«Увидев огонь близко к своему дому, мы решили сильно долго не ждать [эвакуации]. Мы сами уехали», — поделилась с «Фонтанкой» Юлия.

жительница Мармариса Юлия

По ее словам, туристов из-за ЧП собирали в лобби отелей или на пляже, однако «как таковой эвакуации не было». Ее слова подтверждает издание CNN Turk, согласно информации которого из-за пожаров вывезли постояльцев только двух отелей и нескольких вилл. Наша собеседница отметила, что эти отели расположены ближе к горе, на которой, как видно по видео, и горел лес.

Также она добавила, что сейчас спасателям удалось переломить ситуацию. «Огонь взяли под контроль, довольно много уже потушено», — отметила Юлия

Сегодня днем пламя добралось до Мармариса. «Фонтанка» накануне писала, что дым от лесных пожаров виден и из отелей Манавгата, где тоже отдыхают россияне.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Отличное место, особенно набережная от Мармариса до Ичмелера.
DEMOMON
Путин-то не хочет ли туда наши самолёты послать? Задохнутся же туристы. Или мы можем только языком молоть?
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