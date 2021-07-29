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Из-за пожара в Мармарисе эвакуируют местных жителей и отдыхающих

Лесные пожары добрались до курортного города турецкой Ривьеры.

«Лесной пожар уже в Мармарисе. Дома и отели находятся под угрозой», — цитирует 29 июля заявление министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли издание Hurriyet.

Лесной массив вспыхнул сегодня днем. Из-за сильного ветра огонь буквально за минуты подобрался к населенному пункту.

По словам Пакдемирли, власти контролируют стихию, однако эвакуация местных жителей и туристов началась. Перекрыта дорога между Мармарисом и другим местом отдыха — поселком Ичмелер.

По последним данным, из-за лесных пожаров в стране погибли три человека, пишет Hurriyet.

CNN Turk передает, что пожар также вспыхнул в лесу в районе Гюверджинлик в Бодруме.

«Фонтанка» накануне писала, что дым от турецких лесных пожаров добрался до отелей Манавгата, где тоже отдыхают россияне.

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