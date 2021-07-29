Лесные пожары добрались до курортного города турецкой Ривьеры.
«Лесной пожар уже в Мармарисе. Дома и отели находятся под угрозой», — цитирует 29 июля заявление министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли издание Hurriyet.
Лесной массив вспыхнул сегодня днем. Из-за сильного ветра огонь буквально за минуты подобрался к населенному пункту.
По словам Пакдемирли, власти контролируют стихию, однако эвакуация местных жителей и туристов началась. Перекрыта дорога между Мармарисом и другим местом отдыха — поселком Ичмелер.
По последним данным, из-за лесных пожаров в стране погибли три человека, пишет Hurriyet.