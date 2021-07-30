В АТОР рассказали, сколько будут стоить туры в Египет

Цена туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 тыс. до 120 тысяч рублей. Об этом 29 июля рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Сейчас цены в среднем от 70 до 120 тыс. рублей. Это отели три, четыре, пять звезд. Неделя на двоих, включая перелет, отель по системе «все включено», это очень бюджетные цены для такого класса отдыха», — сказал он в эфире телеканала »Дождь».

«Наши египетские партнеры говорят о том, что готовы принять до 1 млн наших туристов», — отметил он.

