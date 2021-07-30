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В АТОР рассказали, сколько будут стоить туры в Египет

Цена туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 тыс. до 120 тысяч рублей. Об этом 29 июля рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Сейчас цены в среднем от 70 до 120 тыс. рублей. Это отели три, четыре, пять звезд. Неделя на двоих, включая перелет, отель по системе «все включено», это очень бюджетные цены для такого класса отдыха», — сказал он в эфире телеканала »Дождь».

«Наши египетские партнеры говорят о том, что готовы принять до 1 млн наших туристов», — отметил он.

В целом стартовые цены на Египет выглядят примерно на 60–80% дороже, чем аналогичные предложения по Турции. Горин отметил, что спрос на Египет уже высокий, а с наступлением прохладной погоды на Средиземноморье, он будет увеличиваться.

Допуски на полеты на курорты Египта запросили девять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт». Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа. Пока разрешено всего пять рейсов туда-обратно на каждом маршруте из Москвы. Дальнейшие решения будут приняты после визита российской делегации в Египет.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли.

Президент России Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет.

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Комментарии (1)

asly
Цены выглядят процентов на 200 дешевле, чем Анапа, и процентов на 500 дешевле, чем Сочи. Странно, так же не может быть?
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