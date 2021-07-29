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«Пусть кто-нибудь другой скорую вызовет». Нудист с разбитой головой с Энтузиастов искал помощи в автобусе

Голый мужчина остановил автобус на проспекте Энтузиастов в Петербурге

Жители Петербурга продолжают восстанавливать приключения голого танцора, задержанного в Красногвардейском районе города. Перед танцами и забегом по дороге он остановил автобус.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Сергей, 29 июля нагого мужчину на проспекте Энтузиастов в районе пересечения с Осипенко подобрал автобус № 77. Водитель проявила сочувствие и пустила его к себе в кабину. Молодой человек упал на колени, пожаловался на головную боль и попросил вызвать скорую.

«Пусть кто-нибудь другой ему скорую вызывает», — отозвались из салона. Женский голос заклеймил: «наркоман», «голый».

Читатель «Фонтанки» Сергей

Водитель, по словам Сергея, всё же набрала номер экстренной службы, но мужчина с разбитой головой внезапно занервничал и выскочил из автобуса на дорогу. Дальнейшие попытки найти контакт с автомобилистами также попали на видео, через некоторое время помощь к «Адаму» всё же подоспела.

«Только что написала соседка в группе дома, что это её муж вызвал скорую и полицию, которые довольно быстро приехали», — добавил Сергей.

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Комментарии (5)

Банин
Чуваку повезло, мужик-водитель не посадил бы
Банин
фига-се, женщина-водитель автобуса, редкость в Спб
nastya1201
«Пусть кто-нибудь другой скорую вызовет». - вот и весь смысл помощи "людей"... А если человеку реально плохо?
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