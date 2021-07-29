Жители Петербурга продолжают восстанавливать приключения голого танцора, задержанного в Красногвардейском районе города. Перед танцами и забегом по дороге он остановил автобус.
Как сообщил «Фонтанке» читатель Сергей, 29 июля нагого мужчину на проспекте Энтузиастов в районе пересечения с Осипенко подобрал автобус № 77. Водитель проявила сочувствие и пустила его к себе в кабину. Молодой человек упал на колени, пожаловался на головную боль и попросил вызвать скорую.
«Пусть кто-нибудь другой ему скорую вызывает», — отозвались из салона. Женский голос заклеймил: «наркоман», «голый».
Читатель «Фонтанки» Сергей
Водитель, по словам Сергея, всё же набрала номер экстренной службы, но мужчина с разбитой головой внезапно занервничал и выскочил из автобуса на дорогу. Дальнейшие попытки найти контакт с автомобилистами также попали на видео, через некоторое время помощь к «Адаму» всё же подоспела.
«Только что написала соседка в группе дома, что это её муж вызвал скорую и полицию, которые довольно быстро приехали», — добавил Сергей.