Жители Петербурга продолжают восстанавливать приключения голого танцора, задержанного в Красногвардейском районе города. Перед танцами и забегом по дороге он остановил автобус.



Как сообщил «Фонтанке» читатель Сергей, 29 июля нагого мужчину на проспекте Энтузиастов в районе пересечения с Осипенко подобрал автобус № 77. Водитель проявила сочувствие и пустила его к себе в кабину. Молодой человек упал на колени, пожаловался на головную боль и попросил вызвать скорую.

«Пусть кто-нибудь другой ему скорую вызывает», — отозвались из салона. Женский голос заклеймил: «наркоман», «голый».