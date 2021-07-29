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Стало известно, за что задержали обнаженного мужчину в Петербурге. Дело не только в его любви к наготе

Голый гражданин на перекрёстке Индустриального и Энтузиастов до задержания кидался на машины

В социальных сетях появились кадры, сделанные незадолго до задержания мужчины в костюме Адама. Оказалось, интерес полиции был связан не только с пристрастием гражданина к публичной наготе.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

До общения с силовиками он бегал по проезжей части и пытался взаимодействовать с водителями автомобилей. Мужчина бросался на капот транспортных средств, кричал «помогите» и, несмотря на большой поток машин, ложился на асфальт.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Ранее «Фонтанка» писала, что на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов в Петербурге полицейские с помощью наручников прикрепили обнаженного гражданина к ограждению. Несмотря на искусственное препятствие, тот принялся танцевать в неизвестном стиле.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

dkf
Вакцина?
Хауаю
Приставал ко всему, что движется.
lamer
Есть предположение, что перед этими событиями у него было взаимодействие с веществами.
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