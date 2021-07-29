В социальных сетях появились кадры, сделанные незадолго до задержания мужчины в костюме Адама. Оказалось, интерес полиции был связан не только с пристрастием гражданина к публичной наготе.
До общения с силовиками он бегал по проезжей части и пытался взаимодействовать с водителями автомобилей. Мужчина бросался на капот транспортных средств, кричал «помогите» и, несмотря на большой поток машин, ложился на асфальт.
Ранее «Фонтанка» писала, что на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов в Петербурге полицейские с помощью наручников прикрепили обнаженного гражданина к ограждению. Несмотря на искусственное препятствие, тот принялся танцевать в неизвестном стиле.