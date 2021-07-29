Как рассказали в Жилкоме 29 июля, во время дождя «образовался дефект стояка водоотведения дождевой воды». «Место дефекта — техническое помещение 16-го этажа. Во избежание короткого замыкания и возгорания проводки УК произвела отключение питания на этажные электрощиты. 29 июля после просушки щитов в 11:30 восстановлено электрическое питание в квартирах», — говорится в сообщении.
На дождь прямо в квартирах жители дома пожаловались накануне во время ливня. По их словам, чинить дефектную трубу на крыше им пришлось своими силами.