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Свет горит, лифты катаются. Жилком отчитался по протекшему дому на Наличной

Жилищный комитет Петербурга рассказал о ликвидации протечки в доме 44/2 по Наличной улице. Накануне его залило почти целиком.

Как рассказали в Жилкоме 29 июля, во время дождя «образовался дефект стояка водоотведения дождевой воды». «Место дефекта — техническое помещение 16-го этажа. Во избежание короткого замыкания и возгорания проводки УК произвела отключение питания на этажные электрощиты. 29 июля после просушки щитов в 11:30 восстановлено электрическое питание в квартирах», — говорится в сообщении.

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На дождь прямо в квартирах жители дома пожаловались накануне во время ливня. По их словам, чинить дефектную трубу на крыше им пришлось своими силами.

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