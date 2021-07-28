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Дождь пошёл в доме на Наличной. Жильцы показывают последствия грозы, стоя по щиколотку в воде

В Петербурге на Наличной улице произошёл квартирный потоп

На Васильевском острове в Петербурге от дождя не спрятаться даже в собственном доме. Льёт и за окном, и в квартирах.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 28 июля потоп начался в доме № 44 корпус 2 по Наличной улице. Сухих этажей в панельной шестнадцатиэтажке, по их словам, нет. Вода стекает по трубам, льёт с потолков и заливает провода. Счастливчиками могут считать себя те, кто наблюдает лужи в коридорах. На одном из этажей, судя по видео, ходят по щиколотку в воде.

Автор: Читательница «Фонтанки» Ольга

«Кто может представить, как это, когда с потолка идёт дождь? Мы можем. И снова жильцы спасаются своими силами», — рассказывает Ирина.

По словам Ольги, во время ливней жильцы мокнут в доме третий год подряд. И нынешний уровень воды в коридорах — не предел. «По колено в воде ходили», — говорит женщина.

В соцсетях жители шестнадцатиэтажки сообщают, что в ночь на четверг их дом остался мокнуть без электричества и воды в кранах.

Читательница «Фонтанки» Ирина

Дом № 44/2 по Наличной улице построен в 1976 году. Находится под управлением ЗАО «Сити Сервис» — подразделения компании «Дом СПб».

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Комментарии (7)

Банин
А как вообще общаги удалось приватизировать в собственность?
265083856
Люди!!!Возьмите веники в ручки!!!Загоните весь дождик в Колпино!!!
Банин
Судя по коридору бывшая общага?
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