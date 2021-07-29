Жильцы шестнадцатиэтажки на Васильевском острове в Петербурге остались в воде и в темноте. В УК сообщили, что как минимум до утра электричества им можно не ждать. Тогда же собираются оценить масштаб бедствия.
Как сообщили «Фонтанке» читатели с Наличной, 44/2, после одиннадцати часов вечера 28 июля сверху их уже не заливает, спасали себя и имущество сами. «Трубу починили жильцы. Сейчас наблюдаем. Аварийная служба приехала, когда всё было уже сделано. Через полтора часа. Но как жители попадали на крышу во время потопа — это отдельная история», — пишет читательница и показывает причину коммунальных неприятностей.
В компании «ДомСПб», под управлением которой находится шестнадцатиэтажка, подтвердили, что произошла протечка ливневой канализации, как результат — залитие 16–15 этажей. По словам жителей, ниже тоже не сухо, а как дополнение — фасадная плитка, которая «отваливается везде».
В воде оказалось элекро- и лифтовое оборудование. Электричества в доме не будет до четверга. Утром состояние оборудование собираются проверить и вернуть свет, если оно достаточно обсохло. «Ремонт будет. Руководство в курсе, завтра с утра направят специалиста», — добавляют в УК. Кроме света, на Наличной, 44/2, нет горячей воды. Это связано с гидравлическими испытаниями теплосетей, которые проходят в районе.
Последствия грозы жители дома показали, стоя по щиколотку в воде. С их слов, после дождей подобное происходит не впервые, а после особенно мощных ливней впору открывать навигацию — воды якобы по колено.