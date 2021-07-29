Жильцы шестнадцатиэтажки на Васильевском острове в Петербурге остались в воде и в темноте. В УК сообщили, что как минимум до утра электричества им можно не ждать. Тогда же собираются оценить масштаб бедствия.



Как сообщили «Фонтанке» читатели с Наличной, 44/2, после одиннадцати часов вечера 28 июля сверху их уже не заливает, спасали себя и имущество сами. «Трубу починили жильцы. Сейчас наблюдаем. Аварийная служба приехала, когда всё было уже сделано. Через полтора часа. Но как жители попадали на крышу во время потопа — это отдельная история», — пишет читательница и показывает причину коммунальных неприятностей.