Авиакомпания «Россия» одной из первых получила разрешение на полёты на курорты Египта

Авиаперевозчик «Россия» с 9 августа может начать возить россиян на египетские курорты — соответствующее разрешение Росавиации получено, заявили в компании.

«Россия» готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения <...>», — цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

Договор на выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх заключён с оператором аэропорта Шереметьево.