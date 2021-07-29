Авиакомпания «Россия» одной из первых получила разрешение на полёты на курорты Египта

Авиаперевозчик «Россия» с 9 августа может начать возить россиян на египетские курорты — соответствующее разрешение Росавиации получено, заявили в компании.
«Россия» готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения <...>», — цитирует ТАСС представителя авиакомпании.
Договор на выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх заключён с оператором аэропорта Шереметьево.
Допуски на полеты на курорты Египта запросили девять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт». Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа. Пока разрешено всего пять рейсов туда-обратно на каждом маршруте из Москвы. Дальнейшие решения будут приняты после визита российской делегации в Египет.