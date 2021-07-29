FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +23
73.61р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Авиакомпания «Россия» одной из первых получила разрешение на полёты на курорты Египта

Авиаперевозчик «Россия» с 9 августа может начать возить россиян на египетские курорты — соответствующее разрешение Росавиации получено, заявили в компании.

«Россия» готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения <...>», — цитирует ТАСС представителя авиакомпании.

Договор на выполнение рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх заключён с оператором аэропорта Шереметьево.

Допуски на полеты на курорты Египта запросили девять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Роял Флайт». Авиасообщение с курортами Египта возобновится в России с 9 августа. Пока разрешено всего пять рейсов туда-обратно на каждом маршруте из Москвы. Дальнейшие решения будут приняты после визита российской делегации в Египет.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. На борту находились 224 человека, все они погибли.

Президент России Владимир Путин в начале июля отменил указ от ноября 2015 года о запрете чартерных полетов в Египет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний