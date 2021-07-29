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Обыски в офисах БЦ «Фарватер» были связаны с делом об «обнале». В рамках расследования изъяты 40 тысяч евро и 21,5 млн рублей

Обыски в офисах БЦ «Фарватер», которые два дня назад прошли на Введенском канале в Петербурге, были связаны с незаконной банковской деятельностью, которая, предположительно, осуществлялась организованной группой с 2018 года.

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, указанные мероприятия также коснулись бизнес-центров «Артком» и «Лиговский проспект», коммерческого банка «РостФинанс».

Всего были проведены более двух десятков обысков в офисных и жилых помещениях. В ходе них изъяты 40 тысяч евро и 21,5 млн рублей, печати, документы, техника и два автомобиля.

В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), оперативники управления экономической безопасности полицейского главка задержали восемь человек в возрасте от 35 до 50 лет. Всем им уже предъявлено обвинение. Двое из них процессуально задержаны, остальные отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным «Фонтанки», как минимум один из обвиняемых уже имел проблемы с законом: в его биографии статья, близкая к «обнальной» — 159-я УК РФ (мошенничество), а также регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее «Фонтанка» писала, что об обысках в БЦ «Фарватер» два дня назад сообщили арендаторы, которых не пускали в здание бизнес-центра из-за проводимых там следственно-оперативных мероприятий.

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Комментарии (7)

f0ntan
А написать конкретно имена тех, кого задержали, кто занимался обналом - тяжело? Не все же арендаторы этих БЦ. Или это тайны следствия?
263836471
Как-то скромно выглядит изъятое - успели раздать "клиентам" основную часть? Кроме обнальщиков, погорели и "любители сэкономить" - им придётся долго объяснять, какие дела у них были с обнальщиками... Так что - платите налоги, дешевле будет!
266148035
25 адресов (в том числе жильё) и всего валюты изъято 40 тыс. евро? Какие же это обнальщики? У 25 пенсионеров больше в заначке. Что-то здесь шито белыми нитками...
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