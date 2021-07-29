Обыски в офисах БЦ «Фарватер» были связаны с делом об «обнале». В рамках расследования изъяты 40 тысяч евро и 21,5 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, указанные мероприятия также коснулись бизнес-центров «Артком» и «Лиговский проспект», коммерческого банка «РостФинанс». Всего были проведены более двух десятков обысков в офисных и жилых помещениях. В ходе них изъяты 40 тысяч евро и 21,5 млн рублей, печати, документы, техника и два автомобиля. В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), оперативники управления экономической безопасности полицейского главка задержали восемь человек в возрасте от 35 до 50 лет. Всем им уже предъявлено обвинение. Двое из них процессуально задержаны, остальные отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным «Фонтанки», как минимум один из обвиняемых уже имел проблемы с законом: в его биографии статья, близкая к «обнальной» — 159-я УК РФ (мошенничество), а также регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.



Ранее «Фонтанка» писала, что об обысках в БЦ «Фарватер» два дня назад сообщили арендаторы, которых не пускали в здание бизнес-центра из-за проводимых там следственно-оперативных мероприятий.

