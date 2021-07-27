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Арендаторы не могут попасть в БЦ «Фарватер». Там проводятся следственные действия

В БЦ «Фарватер» на Введенском канале проводятся следственные действия

Путь в офисы БЦ «Фарватер» на Введенском канале, 7, преградили следственные мероприятия. Об этом утром 27 июля «Фонтанке» сообщили арендаторы бизнес-центра.

Как сообщил один из арендаторов, по его данным, обыски проходят на первом этаже бизнес-центра. На это время вход сотрудников в здание запрещён на неопределённый срок. Как рассказал другой арендатор, люди стоят у главного входа с начала десятого утра, с чем связаны следственные мероприятия, им не объясняют.

«Проходят следственные действия в отношении какого-то арендатора. На время этих мероприятий запрещён вход и выход всех людей», — подтвердили информацию «Фонтанке» в БЦ «Фарватер».

«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным сервиса 2ГИС, в здании располагаются 64 организации, включая офисы Завода блочных комплектных трансформаторных подстанций, компании по продаже геодезического и контрольно-измерительного оборудования «Русгеоком», а также медицинский центр, оптика, автошкола и другие.

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Комментарии (3)

266178669
Сегодня полиция вновь на высоте )))))))))

У БЦ три входа... как вы уже догадались - перекрыли только один вход ))))
угадайте сколько прошло времени пока органЫ сообразили про остальные входы\выходы ??? )))) почти ЧАС !!!! ))))

Во общем либо кто то очень не компетентен !!! либо это преступный сговор чтоб поднять продажи ЕДЫ в местной столовке или ... чтоб все заинтересованные успели сбежать...
263580521
Ну вот почему у нас силовики считают возможным останавливать деятельность целого здания из-за обысков в паре помещений? Что это за хамство?
Хорошо еще всех арендаторов мордой в пол не положили на полдня. А то ведь никаких препятствий для этого у них нет (( Ни этических, ни нормативных
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