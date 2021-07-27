Арендаторы не могут попасть в БЦ «Фарватер». Там проводятся следственные действия

Как сообщил один из арендаторов, по его данным, обыски проходят на первом этаже бизнес-центра. На это время вход сотрудников в здание запрещён на неопределённый срок. Как рассказал другой арендатор, люди стоят у главного входа с начала десятого утра, с чем связаны следственные мероприятия, им не объясняют.



«Проходят следственные действия в отношении какого-то арендатора. На время этих мероприятий запрещён вход и выход всех людей», — подтвердили информацию «Фонтанке» в БЦ «Фарватер».



«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

