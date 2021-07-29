Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, специалисты проверили здания и прилегающую территорию, но не нашли опасных предметов. По решению руководства одного из петербургских торговых центров посетителей и персонал вывели с площадки на время проверки. Ещё полсотни человек отправились на улицу из двух ТЦ в Ленобласти.
«Фонтанка» писала, что тревожные сообщения поступили накануне утром. Анонимы с навыками видеоблогинга сообщили, что на территории торговых центров якобы готовятся теракты, указав на их возможных «исполнителей». Бомбу также искали на территории Витебского вокзала.
Блогеры-минёры отправили на выход более 500 клиентов ТЦ в Петербурге и Ленобласти. Прервать чтение также пришлось посетителям библиотеки
Несколько торговых центров и библиотека получили накануне анонимные письма с угрозой терактов в Петербурге и Ленобласти. На время проверки пришлось эвакуировать более 500 человек.
Как стало известно «Фонтанке» 29 июля, специалисты проверили здания и прилегающую территорию, но не нашли опасных предметов. По решению руководства одного из петербургских торговых центров посетителей и персонал вывели с площадки на время проверки. Ещё полсотни человек отправились на улицу из двух ТЦ в Ленобласти.