В Петербурге поступило сообщение о минировании Витебского вокзала

Сотрудники экстренных служб получили сообщение о минировании Витебского вокзала на Загородном проспекте в Петербурге. Об этом «Фонтанке» стало известно днём 28 июля. По предварительной информации, в письме говорилось, что на территории здания заложено взрывное устройство.



В пресс-службе Октябрьской железной дороги изданию сообщили, что вокзал работает в штатном режиме, эвакуация посетителей и персонала не проводилась.

Минувшим утром тревожные письма получили петербургские торговые центры. Анонимы с навыками видеоблогинга сообщили, что на территории ТЦ якобы готовятся теракты, указав на их возможных «исполнителей».